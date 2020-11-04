Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Bellona Kayseri Basketbol: 82 - Mersin Yenişehir: 96

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Mersin Yenişehir Belediyespor'a mağlup oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Aytuğ Ekti, Erhan Gürsel, Ahmet Kemal Digilli
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan xxx (23), Ayşegül Günay Aladağ x (6), Mikiah Harrigan xx (14), Jacqueline Ann Gemelos x (7), Tyasha Pearl Desiree Harris xxx (27), Sevgi Tonguç x, Zeynep Öykü Kalbisagde x (3), Gülse Uğur x, Esra Ural Topuz x (2)
Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş x (8), Gökşen Fitik xx (11), Alina Iagupova xxxx (35), Kristine Anigwe xxx (18), Liudmyla Naumenko xxx (15), Feride Şevval Akalan x (5), Melis Talay x (2), Yeliz Doğan x, Nuran Tutsak x (2), İlayda Güner x
Periyotlar: 1.Periyot: 1828 (Mersin Yenişehir Belediyespor lehine) 2.Periyot: 2314 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 2331 (Mersin Yenişehir Belediyespor lehine) 4.Periyot: 1823 (Mersin Yenişehir Belediyespor lehine)
Devre: 4142 (Mersin Yenişehir Belediyespor lehine)
5 Faul Alan: Zeynep Öykü Kalbisagde (Bellona Kayseri basketbol)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.