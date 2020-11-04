Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 82 - 96 

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 96 82 mağlup oldu. Karşılaşmanın 35 sayı ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nden İagupova oldu. Ev sahibi takımın en skorer ismi 27 sayı ile Harris oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Erhan Gürsel, Ahmet Kemal Digilli
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü 3, Melis 23, Ayşegül 6, Gülse, Harrigan 14, Gemelos 7, Esra 2, Harris 27
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Feride Şevval 5, Manolya 8, Melis 2,Gökşen 11, Yeliz, Nuran 2, İagupova 35, İlayda, Anigwe 18, Naumenko 15
1´İNCİ PERİYOT: 18 28
DEVRE: 41 42
3´ÜNCÜ PERİYOT: 64 73
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-11-04 19:58:53
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