Ziraat Türkiye Kupası: H.K. Kayserispor: 5 - Yomraspor: 0

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yomraspor’u ağırladı. Müsabakayı 50 kazanan Kayserispor bir üst tura çıktı.



Maçtan dakikalar

27. dakikada topla buluşan Yaw Ackah rakip ceza sahası önüne kadar sürdüğü topa sert vurdu ve ağlara gönderdi. 10

31. dakikada İlhan Depe kaleye şutunu attı. Savunmadan dönen topu tamamlayan Emre Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 20

38. dakikada Muğdat Çelik’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Demir, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 30

45+1. dakikada İlhan Depe’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Muğdat’ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Oğuzhan tamamladı. 40

54. dakikada Kayserispor serbest atış kullandı. Alibec düzgün ve sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi. 50



Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Emre Kargın, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar xxx, Adem Doğan xxx, Oğuzhan Çapar xxx, Joseph Attamah xx, Aziz Behich xx (Barış Doğan dk. 75 x), İlhan Depe xxx (M.Eray Özbek dk. 86 ?), Yaw Ackah xxx, Emre Demir xxx (Okan Acar dk. 62 x), Muğdat Çelik xxx, İlhan Parlak xx (Talha Sarıarslan dk. 75 x), Denis Alibec xx (Ahmet Kartal dk. 62 x)

Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir

Yomraspor: Onur Bilgin x, Samet Aydın x, Ahmet Baha Bilgin x, Abdülkadir Öksüz x, Mehmetcan Köse x, Orhan Gülle x (Oğuzhan Ayaydın dk. 89 ?), Erhan Şengül x (Uğur Kurt dk. 46 x), Mert Miraç Altıntaş x (Ömer Aydın dk. 80 x), Ögün Özçiçek x, Fatih Kıran x (Emre Yiğit dk. 80 x), Doğukan Öksüz x (Şenol Özyurt dk. 46 x)

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Goller: Yaw Ackah (dk. 27), Emre Demir (dk. 31 ve 38), Oğuzhan Çapar (dk. 45+1), Denis Alibec (dk. 54) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Abdülkadir Öksüz (Yomraspor)

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