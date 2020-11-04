Ziraat Türkiye Kupası: H.K. Kayserispor: 5 - Yomraspor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası: H.K. Kayserispor: 5 - Yomraspor: 0

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: H.K. Kayserispor: 5 - Yomraspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yomraspor’u ağırladı. Müsabakayı 50 kazanan Kayserispor bir üst tura çıktı.

Maçtan dakikalar
27. dakikada topla buluşan Yaw Ackah rakip ceza sahası önüne kadar sürdüğü topa sert vurdu ve ağlara gönderdi. 10
31. dakikada İlhan Depe kaleye şutunu attı. Savunmadan dönen topu tamamlayan Emre Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 20
38. dakikada Muğdat Çelik’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Demir, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 30
45+1. dakikada İlhan Depe’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Muğdat’ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Oğuzhan tamamladı. 40
54. dakikada Kayserispor serbest atış kullandı. Alibec düzgün ve sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi. 50

Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Emre Kargın, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar xxx, Adem Doğan xxx, Oğuzhan Çapar xxx, Joseph Attamah xx, Aziz Behich xx (Barış Doğan dk. 75 x), İlhan Depe xxx (M.Eray Özbek dk. 86 ?), Yaw Ackah xxx, Emre Demir xxx (Okan Acar dk. 62 x), Muğdat Çelik xxx, İlhan Parlak xx (Talha Sarıarslan dk. 75 x), Denis Alibec xx (Ahmet Kartal dk. 62 x)
Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir
Yomraspor: Onur Bilgin x, Samet Aydın x, Ahmet Baha Bilgin x, Abdülkadir Öksüz x, Mehmetcan Köse x, Orhan Gülle x (Oğuzhan Ayaydın dk. 89 ?), Erhan Şengül x (Uğur Kurt dk. 46 x), Mert Miraç Altıntaş x (Ömer Aydın dk. 80 x), Ögün Özçiçek x, Fatih Kıran x (Emre Yiğit dk. 80 x), Doğukan Öksüz x (Şenol Özyurt dk. 46 x)
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Goller: Yaw Ackah (dk. 27), Emre Demir (dk. 31 ve 38), Oğuzhan Çapar (dk. 45+1), Denis Alibec (dk. 54) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı Kartlar: Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Abdülkadir Öksüz (Yomraspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 82 - 96 
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir ...
MİT'in Kuzey Irak'ta yakaladığı Kayseri saldırısının faili tutuklandı
YEREL HABERLER MİT'in Kuzey Irak'ta yakaladığı Kayseri saldırısının ...
Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift haneli sayılara ...
Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift haneli sayılara ...
Kayseri patlamasının faili terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri patlamasının faili terörist tutuklandı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Bellona Kayseri Basketbol: 82 - Mersin Yenişehir: 96
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Bellona Kayseri ...
Suç makinesi karı koca saklandıkları kömürlükte yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi karı koca saklandıkları kömürlükte ...
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Jandarma ekipleri 1 ayda 9 terör örgütü üyesi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri 1 ayda 9 terör örgütü üyesi ...
Kayseri’de 62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri’de 62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ilk galibiyetini ...
Eşini darbeden kocaya adli para cezası
YEREL HABERLER Eşini darbeden kocaya adli para cezası
20 kilo esrarla yakalanan şahıs gazetecilere tepki gösterdi: “Ağzımı bozdurmayın” 20 kilo esrarla yakalanan şahıs mahkemeye sevk edildi
YEREL HABERLER 20 kilo esrarla yakalanan şahıs gazetecilere tepki ...
Otomobil içerisinde öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Otomobil içerisinde öldürülen şahsın katil zanlısı ...
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ilk galibiyetini ...
Kayseri tarımsal alanda da adından söz ettirecek KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: "Kayserimiz teşvik, hibe ve desteklemelerden daha fazla yararlandırılmalıdır"
YEREL HABERLER Kayseri tarımsal alanda da adından söz ettirecek KTB ...
Kayseri’den Suriye’ye gidecek 13 tır yardım yola çıktı İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “İzmir için de yardımlarımız hazırlanıyor” “İzmir yardımlarını manipüle edenlerle mücadele etmesini güvenlik güçlerimiz bilir”
YEREL HABERLER Kayseri’den Suriye’ye gidecek 13 tır yardım yola ...
Saat 22:00'da kapacak iş yerleri için tedbirler alındı
YEREL HABERLER Saat 22:00'da kapacak iş yerleri için tedbirler ...
10 gün boyunca koronavirüs denetimleri arttırılacak Ekipler en çok pazar yeri, market, park ve bahçeler ile alışveriş merkezlerinde yoğunlaşacak
YEREL HABERLER 10 gün boyunca koronavirüs denetimleri ...
Erciyes, beyaza büründü
YEREL HABERLER Erciyes, beyaza büründü
Büyükşehir'den Lösemililere 'Moral' desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Lösemililere 'Moral' desteği
Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Perde' dedi
YEREL HABERLER Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Perde' dedi
Kayserispor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan ...
Melikgazi Belediyesi BESK beklemede
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi BESK beklemede

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X