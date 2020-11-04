Hes Kablo Kayserispor - Yomraspor: 5-0

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Emre Kargın, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar Attamah, Oğuzhan Çapar, Muğdat Çelik, Emre Demir (Dk. 61 Okan Acar), Behich (Dk. 75 Barış Emirhan), İlhan Parlak (Dk. 75 Talha Sarıaslan), İlhan Depe (Dk. 86 Mehmet Eray), Adem Doğan, Ackah, Alibec (Dk. 61 Ahmet Zekeriya)

YOMRASPOR: Onur Bilgin Mehmetcan Köse, Abdulkadir Öksüz, Erhan Şengül (Dk. 46 Uğur Kurt), Orhan Gülle (Dk. 88 Oğuzhan Ayaydın), Doğukan Öksüz (Dk. 46 Şenol Özyurt), Fatih Kıran (Dk. 81 Halil Emre), Samet Aydın, Ahmet Baha, Mert Miraç (Dk. 81 Ömer Aydın), Ogün Özçiçek

GOLLER: Dk. 27 Ackah, Dk. 31 Dk. 37 Emre Demir, Dk. 45+2 Oğuzhan Çapar, Dk. 54 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor) Abdulkadir Öksüz (Yomraspor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Yomraspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor maçı 5-0'lık sonuçla kazandı ve bir üst tura yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-04 20:22:29



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