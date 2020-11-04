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Kayseri saldırısının faili ve gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Operasyonda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Kayseri saldırısının faili ve gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Operasyonda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve mühimmat ele geçirildi

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlerin otobüsüne bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmesi, 15 askerin şehit olması ve 54 askerin yaralanması olayıyla ilgili olarak MİT ve emniyet teşkilatının operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen fail PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner ile beraber operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi önünde terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 15 asker şehit olurken 54'ü ise yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde olayın faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyet güçlerinin operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Ferhat Tekiner'in, terör saldırısının faili Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi.

Ayrıca, MİT ve emniyetin düzenlediği başarılı operasyon ile Ferhat Tekiner'in gözaltına alınmasının ardından genişleyen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferhat Tekiner ile birlikte 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve mühimmatın da ele geçirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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