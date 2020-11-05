Bünyan Belediyesi parkları yenilemeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi bir yandan yeni spor ve park alanlarının yapımına devam ederken diğer taraftan mevcut parkaların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, ilçenin çeşitli yerlerindeki park ve yeşil alanlarda sert zemin tamiratı, bank, kamelya, çocuk oyun grupları, spor aletleri, bankları tek tek elden geçirip bakım ve onarımını yapıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Parklarda sorun olmamasına büyük önem veriyoruz. Bir taraftan yeni park alanları yaparken, diğer yandan Ziya Turgut parkında olduğu gibi mevcut parklarda yeni eklentiler ile parkların çok daha kullanışlı hale gelmesine gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Altun, park ve yeşil alanlardaki müştemilatları, oyun gruplarını ve spor aletlerinin daha dikkatli kullanılmasını da istedi.

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