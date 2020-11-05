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Kayseri'deki terör saldırısı davası sanıklarının cezasına onama

DHA

Kayseri'deki terör saldırısı davası sanıklarının cezasına onama


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı terör saldırıyla ilgili 8 sanığa verilen hapis cezası ile 10 sanığa verilen beraat kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nce onandı.
Kayseri´de 1´inci Komando Tugay Komutanlığı´nda, 17 Aralık 2016'da, vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerlerin taşındığı halk otobüsüne, bombalı araç ile terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de yaralandı. Olay, sonrası yürütülen soruşturmada haklarında dava açılan 21 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 24 Ekim 2017´de ilk duruşması yapılan dava geçen yıl 19 Nisan´da görülen duruşmada karara bağlandı. 3´ü firari 21 sanıklı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kenan Çiçek´i 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçundan 1 kez müebbet, şehit 15 askere yönelik 'kasten öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 yaralı askere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıldan 1080 yıl, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl, 'tehlikeli ve patlayıcı madde taşımak' suçundan 18 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 1118 yıl hapis cezasına çarptırdı.
7 SANIĞA HAPİS, 10 SANIĞA BERAAT
Tutuksuz sanıklardan Abdullah Akbıyık´a 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl, Mehmet Oluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, Ekrem Uğur ve Ümit Kepir´e 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 4´er yıl 6´şar ay, Murat Talan'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, Serkan Ay´a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, halk otobüsünün sürücüsü Hamit Eroğlu´na '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz yargılanan 10 sanığın ise beraatına hükmetmişti. Mahkeme, o dönem firari olan sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu´nun dosyalarını ise ayırmıştı.
TARAFLAR KARARI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI
Sanık avukatları verilen cezalar yönünden, katılanlar, mağdurlar ve müştekiler ise beraat kararları yönünden yerel mahkemenin kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşıdı. Dosyanın geldiği 20´nci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Ceza Dairesi, Kayseri´de hapis cezası alan sanıklar için verilen hapis cezaları ile beraat eden sanıkların kararlarını onadı. Ceza dairesince, oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-11-05 11:11:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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