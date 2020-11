Kazım Yücel: "Et ve süt üreticisi iflasın eşiğinde"

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanı Kazım Yücel, süt üreticilerinin sıkıntılarını dile getirerek; "Et ve süt üreticisi iflasın eşiğinde" dedi.

İyi Parti'li Kazım Yücel, son yıllarda besicilerin maliyetlerinin yüzde 77'ye kadar arttığını, buna rağmen çiğ süte hiçbir zammın yapılmadığı söyleyerek; "İktidar tarımda ve hayvancılıkta yanlış politikalardan dönülmediği takdirde ne et üreticisi ne süt üreticisi kalmayacak" dedi. Yücel, artan maliyetler nedeniyle et ve süt üreticilerinin iflasın eşiğinde olduğunu belirtti. Yücel, "Tarım ve hayvancılık sektörü hükümetin attığı yanlış adımlarının kurbanı oluyor. Et ve süt üreticimiz artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiriyor. Tarım ve hayvancılık ülkesi olmamız gerekirken AKP iktidarı, attığı adımlarla çiftçilerimize ve besicilerimize adeta bu işi bırakın diyor. Bakın bunu size örneklerle anlatayım. Son 1 yılda çoğu ithal olmak üzere yem hammaddelerine ortalama yüzde 77'ye yakın oranda zam yapıldı. Yine süt yemine %63 oranında zam yapıldı. Yine besi yemine yüzde 60 oranında zam yapıldı. Kuru yemde ise bu zam oranı yüzde 46. Son bir yılda dolardaki artış da yüzde 48. Bu kadar artışa rağmen çiğ fiyatlarındaki artış oranı ise sıfır. Bu bize net fotoğrafı sunuyor" dedi. Yücel açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Allah aşkına sıfır zamla süt üreticilerimiz ne yapacak? Allah aşkına bu artan maliyetler karşısında besicimiz ne yapacak? Yukarıda bahsettiğimiz artış oranlarındaki denklem neden kurulup da süt üreticilerimizin mağduriyeti giderilmiyor. Gerçi bunlarda kuracak kapasite olsa süt üreticisi bu durumda olmaz. Bu maliyetlerle ne süt üretecimiz ne de et üretecimiz ayakta kalabilir."

