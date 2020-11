Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not

Talas Belediyesi tarafından hafta sonu hizmet vermeye başlayan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane, Talas Belediye Meclisi üyelerinden tam not aldı.

Bir grup meclis üyesi Atatürk Bulvarı Talas girişindeki Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’yi inceledi. Görevlilerce merkezin her katını ve her alanını gezen meclis üyeleri, görme, işitme ve bedensel engelliler, akademisyenler, günübirlik ziyaretçiler ve kafe bölümleriyle birlikte kitaplara virüs ile bakterilere karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı gibi son teknolojinin yer aldığı kütüphaneye hayran kaldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, incelemenin ardından meclis üyelerine merkezi sergilenen Mevlana Mahallesi Meydanı Fikir Yarışması’nda dereceye giren projeleri sunum eşliğinde anlattı. Başkan Yalçın, Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’nin yapımına sağladıkları destekten dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, “80 bin nüfusun bulunduğu Mevlana Mahallemize ortalama 300400 kişi meydan projesi fikri için çalıştı. Sonuçta jüri 3 projeyi başarılı buldu. Sizlerden birini tercih etmenizi diliyorum.” şeklinde konuştu.

Talas Belediye Meclis Üyesi ve MHP Grup Başkanvekili Murat İlhan, merkezin ve kütüphanenin sadece Kayseri için değil Türkiye için bir kazanç olduğunu belirterek, “Örneklerinin bütün ülkemizde artması gereken, özellikle Talas’ta şu anda bile kapasitesinin yetmeyeceği anlaşılan çok güzide bir sanat ve kültür merkezi burası. Emeği geçen başta Mustafa Yalçın Başkanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi. CHP’li meclis üyesi Gürsel Kısır ise, siyaset ve belediyeciliğin bir ufuk işi olduğunu ifade ederek, “Başkanımız meclise buranın yapım teklifini getirdiğinde biz muhalefet olarak ikiye bölünmemize rağmen ‘evet’ oyu verdik. Çünkü burası Talas’ın olmazsa olmazlarından. Geldim, gördüm çok güzel olmuş. Hakikaten güzel bir proje. Gençler, güzel ve nezih bir ortamda çalışıyorlar. Buranın açılması meclis üyesi olarak bize kısmet oldu. Başkana teşekkür etmek lazım. Başkanın Talas’ın lehine olan bütün projelere muhalefetlikten ziyade, Talas’a bir sözümüz var. Talas için A partisi B partisi değil, partiler üstü düşünmek zorundayız.” diye konuştu.

AK Partili meclis üyesi Çağrı Daşan da, öğrenci şehri Talas’ın kütüphaneye aç olduğunu anlatarak, “Yıllardır aslında geç kalınmış bir proje. Ben mimarım. Gezdim, dolaştım. Her yerinde ayrı bir detay bulunuyor. Her köşesi kullanılıp bir amaca hizmet ediyor. Başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

