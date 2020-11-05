Kayseri Şeker'den İzmir'e yardım eli

İzmir'de cuma günü meydana gelen ve 114 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan tüm doğal afetlerin ardından birbirine kenetlenen ülkemizde Kayseri Şeker de üzerine düşen görevi yerine getirerek, İzmir’deki depremzede vatandaşlarımız için yardım eli uzattı.

Kayseri Şeker ailesince oluşturulan bir ekiple afet bölgesine ulaşan sivil gönüllüler, kuru bakliyattan şekere, dezenfektandan kışlık kıyafete kadar birçok yardım malzemesini depremzedelere dağıttı. Afet bölgesinde günlük 2 bin kişilik yemek hazırlayan kurumlara, kuru gıda malzeme desteği de veren Kayseri Şeker ekibi, çadırları tek tek gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, İzmir’de meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremden etkilenen vatandaşlara, Kayseri Şeker ailesi olarak bir nebze olsun destek olabilmek ve acılarını paylaşabilmek adına bir yardım paketi hazırladıklarını belirterek, böyle acıların tekrar yaşanmaması temennisi ile Kayseri Şeker’in her zaman ülkenin ve milletinin yanında olduğunu vurguladı.

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