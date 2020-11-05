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Grup Avenir, Kayseri’deki yatırımlarından sonra Yozgat’ta devam ediyor Grup Avenir Pazarlama Müdürü Osman Yıldız: “Türkiye/Kayseri’den sonra Yozgat’ta Bozok270 projemizle yatırımlarımıza devam ediyoruz”

İHA

Grup Avenir, Kayseri’deki yatırımlarından sonra Yozgat’ta devam ediyor Grup Avenir Pazarlama Müdürü Osman Yıldız: “Türkiye/Kayseri’den sonra Yozgat’ta Bozok270 projemizle yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Grup Avenir Pazarlama Müdürü Osman Yıldız, Türkiye’de Kayseri’den sonra Yozgat’ta çalışmalarına başladıkları Bozok270 projesi ile ilgili verdiği bilgilerde; “Türkiye/Kayseri’den sonra Yozgat’ta Bozok270 projemizle yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.
Anadolu’da farklı noktalarda olacak çalışmalara Yozgat’tan başladıklarını söyleyen Osman Yıldız, “Bozok270 projemiz 256 adet konut, 14 adette ticaret merkezinden oluşmaktadır. Proje isminin Bozok olmasının önemi ise o bölge 1800’lü yıllarda, Oğuzların boyu olan Bozok boyu Türkmenlerin akınıyla Bozok bölgesi olarak anılmıştır. 1927 yılına kadar da Bozok olarak devam etmekte iken Milet Meclisinden, Yozgat kararı çıkartılarak isim değişikliği olmuştur. Tarihe de o bölgeye de ithafen ismin Bozok olarak daha uygun olacağını düşündük ve hoşta karşılandı. Projelerimiz hızla devam etmektedir. 2002 yılında başlayan serüvenimiz Fransa’da daha sonra da Türkiye/Kayseri’de devam etmektedir. Kayseri’ye ilk geldiğimiz günlerde de belirttiğimiz gibi Anadolu’daki birçok ilde yatırımlarımız olacaktır. Bu yatırımlarımızın başlangıcı ilk olarak Yozgat ile gerçekleşti. Geleceğe yönelik farklı illerde ve ilçelerde yatırımlarımız olacaktır. Grup Avenir beklentileri karşılayan, huzur dolu alanlar tasarlayan, en yenilikçi firma olmayı misyon olarak benimsemiştir. Kayseri’deki başarımız bunun ispatıdır. Sorgun’daki yatırımlarımızda da aynı kalitede ve eşdeğer projelerle biz bunu ispatlayacağız” dedi. Yıldız, 235 bin metrekarelik alanda 256 konut ve 14 adette ticaret merkezi olacağını belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti;
“Toplamda 35 bin metrekarelik alanda 8 blok olacak. 3+1, 3,5+1 ve 4+1 konseptinde toplamda 256 dairemiz olacak. Şehrinde bizi onurlandıran, yatırımcılarını davet edip şehrinde büyük emeği olan Sorgun Belediye Başkanımız Erkut Ekinci beye destelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu süreçte Efeler Erkek Voleybol Ligi’nde yer alan Sorgun Belediye Voleybol takımına ana sponsor olduk. Grup Avenir spor aracılığıyla toplumsal gelişimi desteklemektedir. Takımımıza da buradan başarılar diliyorum. Ve tüm vatandaşlarımızın bizleri tanımaları için örnek dairelerimizi ziyaret etmeye, kahvemizi ve çayımızı içmeye davet ediyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz‘’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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