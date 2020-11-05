Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur maçında Yomraspor´u 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda lig mesaisi başladı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda kupa maçına ilk 11´de başlayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer sporcular ise, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-05 15:59:41



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