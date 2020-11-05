İlk yerli ve milli aşıda denemeler hız kazanacak ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Önümüzdeki günlerde gönüllüleri 10'ar 10'ar alacağız"

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış, korona virüse karşı geliştirilen aşının önümüzdeki günlerde gönüllülerden oluşan 10'ar kişilik gruplara uygulanacağını açıkladı.

ERÜ Rektörü Çalış, “Periklinik çalışmalarını tamamladığımız aday aşımızı bugün ilk gönüllümüze uyguladık. Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Covid19’a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Çalış, ayrıca İKUM’un geliştirilen diğer Covid19 aşılarını Faz 1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye’deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Erciyes Üniversitesi tarafından Covid19’a karşı geliştirilen ERUCOVVAC inaktif aday aşısı 1855 yaş arasında sağlıklı ve daha önce covid19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 05 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. ERUCOVVAC inaktif aday aşının Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde Ocak 2021 tarihinde Faz 2 çalışmalarına geçilecek.

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