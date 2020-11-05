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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

DHA

Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, eski eşi Sibel Aslan´a (26) şiddet uygulayarak, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar sonrası konuşan Sibel Aslan, "Serbest bırakıldığı için halen tedirginim, korkuyorum. O yüzden bu saatten sonra tutuklanması için elimden geleni yapacağım" dedi.
Kayseri´de yaşayan Sibel Aslan ile Onur D., 6 yıl önce evlendi. 5 yıl evli kalan ve 1 çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl boşandı. Ayrılmalarına rağmen Onur D., eski eşi Sibel Aslan´ı rahatsız etmeyi sürdürdü. Sibel Aslan, şiddet olayları sonrası yüzü kanlı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yetkililerden yardım istedi. Aslan´ın yaptığı paylaşım sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gözaltına alınan Onur D., Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışına çıkması kararı verilen Onur D.´nin Muğla'ya gittiği öğrenildi.
Sibel Aslan, eski eşi ile görücü usulu tanışıp, 3 ay  sonra da evlendiklerini belirterek, "Şahıs ile 2016 yılında görücü usulü evlendim. Nişanlılık sürecinde herhangi bir sorun yoktu. 3 ay sonra da evlendik. Evlendikten 2 ay sonra bizim şiddetlerimiz başladı. Kendisi madde bağımlısıymış. Ben nişanlılık dönemimizde onun madde kullandığını bilmiyorum. Zaten bilseydim böyle bir evlilik yapmazdım. Sonrasında çocuğumuz oldu. Ailesi bunun psikolojik sorunlarını biliyor ve kendisi de bekarken bu tür olayları defalarca ailesiyle yaşamış. Ailesi `biz kurtuluruz´ mantığıyla beni yaktı. Ailesi bile bile bu evliliğe onay verdi. Çocuk olduktan sonra şiddet devam etti" dedi.
`KANLI FOTOĞRAFIM EVLENDİKTEN SONRA OLAN BİR OLAY´
Şiddet olaylarının evliliği süresince devam etiğini kaydeden Aslan, "Bu süreçte bizim davalarımız olduğu için cezalar aldı. Evliliğimiz süresince yaklaşık 3 yıllık cezaevi süreci var. Kendisi cezaevinde olduğu için bana bir şiddet uygulayamadı. O nedenle evliliğimiz 5 yıl boyunca sürdü. Cezaevinden çıktıktan sonra herkes `akıllanmıştır´ dedi ama böyle olmadı. Kendisi daha çok bilenmiş şekilde cezaevinden çıktıktan 1 ay sonra şiddetleri yeniden başladı. Bu şiddetler sonrası adliyeye giderek, boşanma davası açtım ve kendisiyle tek celsede boşandım. Ancak boşandıktan sonrada bana şiddet uyguladı. O kanlı fotoğrafım boşandıktan sonra olan bir olay" ifadelerini kullandı.
Boşandıktan sonra eski eşinin kıskançlıklarına devam ettiğini kaydeden Aslan, "Benim bu olayları paylaşmamın nedeni İnstagram´da arkadaşlarım var. Eski eşim sayfamda olan arkadaşlarımdan erkek olanları kendi sayfasına ekliyor. Onlara sahte hesaplardan yazılar yazıyor. `Siz kimsiniz? Sibel Aslan´ın neyi oluyorsunuz?´ diyor. Onlara ahlaksızca şeyler soruyor. Arkadaşlarımdan da `sen kimsin? Sibel´i neden rahatsız ediyorsun?´ cevabını alıyor. Bu cevabı verenlere de `sen Sibel´in sevgilisisin´ diyor. Bana kafasında kurduğu şeyleri söylüyor" diye konuştu.
'SERBEST BIRAKILDIĞI İÇİN KORKUYORUM'
Yetkililere seslenen Aslan şu ifadelere yer verdi: "Dün benim şikayetlerimden dolayı gözaltına alındı. Savcı gerekli işlemleri yapmıştır. Zaten oğlum için 6 ay benim için ise 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Şuan herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak serbest bırakıldığı için halen tedirginim, korkuyorum. O yüzden bu saatten sonra tutuklanması için elimden geleni yapacağım. Devletimizin desteğiyle bir kadın cinayetinin örneği ben olmayacağım. Yetkililerden arkamda gözü yaşlı çocuğumu bırakmadan, bana da zarar gelmeden Bu şahsın tutuklanmasını istiyorum."
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN ONUR D.: ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK 
Olayın sosyal medyada yer alması sonrası Demirören Haber Ajansı´nı telefonla arayan Onur D. ise, "Adli kontrol şartı gereği şehir dışına çıkıyorum. Artık Kayseri´de yaşamayacağım. Muğla iline taşınıyorum. Ben eski eşimle boşandıktan sonra ona herhangi bir şiddet uygulamadım. Sosyal medyada paylaşılan yüzü kanlı fotoğraf şiddet olayı sonrası olmamıştır. Ben o gün kendi ailemle tartışmıştım. Kızgınlıkla otomobilimin camına yumruk attım ve elim kanadı. Çok kan aktığı için hem eşimin hem de benim her yerimiz kan oldu. Bununla ilgili o gün hastaneden aldığım raporda var. Eski eşime attığım mesajları ise, bir anlık kızgınlıkla gönderdim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yok" dedi.      DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-11-05 19:35:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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