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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de otomobil tamircisi tabancayla yaralandı

DHA

Kayseri'de otomobil tamircisi tabancayla yaralandı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de otomobil tamircisi Mustafa Baran (32), iş çıkışı kimliği belirsiz bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağından vuruldü. Baran hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 
Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenisanayi Mahallesi Ihlamur Köprüsü altında meydana geldi. Otomobil tamircisi Mustafa Baran, iş çıkışı yürüyerek, evine gittiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Baran, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Baran'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-11-05 20:03:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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