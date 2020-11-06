Yeşilhisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi

Yeşilhisar’da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından, okul servis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde koronavirüs kapsamında tedbirlere uyulup uyulmadığına bakılarak, ilçedeki toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri kontrol edildi. Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, “Okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında denetimlere devam edilerek, öğrencilerimizin ve halkımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarına gitmeleri konusunda Tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz” dedi.

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