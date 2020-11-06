Melikgazi Belediyespor Ankara’da galibiyet arayacak

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Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele eden Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor, 5. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankası’na konuk olacak. Hazırlıklarını tamamlayan SiyahBeyazlı ekip, karşılaşma için Ankara’ya gitti.

Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu’nda 5. hafta karşılaşmaları, 7 8 Kasım’da oynanacak. 5. hafta karşılaşmasında Melikgazi Voleybol Ziraat Bankası’na konuk olacak. Geride kalan haftayı karşılaşma oynamadan tamamlayan siyahbeyazlılar, hafta başından bu yana hazırlıklarını sürdürdüğü Ziraat Bankası karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı ve Ankara’ya gitti. Lig’de galibiyeti bulunmayan Melikgazi Voleybol, karşılaşmayı kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. 5. haftada Covid19 vakaları nedeniyle HalkbankSaint Joseph, Alanya BelediyeMaliye İhtisas ve Kocaeli BŞB Kağıt SporKonya B.Şehir Bld. Karşılaşmaları tehir edildi. Ziraat BankasıMelikgazi Belediye karşılaşması, yarın Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 16:30’da başlayacak.

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