7/24 Kütüphane’ye ilgi büyük

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’ye ilgi artarak devam ediyor. Kütüphaneden ilk 6 günde yaklaşık 6 bin 100 kişi yararlandı.

Atatürk Bulvarı Talas Girişinde ve yurtların yanı başında inşa edilen 7/24 kütüphane açıldığı günden bu yana öğrencilerin ve araştırmacıların uğrak yeri oldu. 31 Ekim Cumartesi günü düzenlenen törenle hizmete açılan kütüphaneden bugüne kadar 6 bin 186 kişi yararlandı. Hizmete sunulan kütüphaneden son derece memnun olduklarını ifade eden öğrenciler ve araştırmacılar ise çok nezih bir ortamda çalışma imkanı bulduklarını dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Çok yönlü hizmet vermek için tasarlanan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’nin içerisinde birçok farklı bölüm yer alıyor. İlk iki katının kurs ve kültürel faaliyetler için ayrıldığı merkezde bir kat ise süreli yayınlar için kullanılıyor. İşitme ve görme engelliler için dizayn edilmiş bölümün yanı sıra bilgisayar odasından çok amaçlı salonuna kadar çeşitli uygulama alanlarını da barındıran merkez, sahip olduğu dijital kitap ağı ile araştırmacılara geniş imkanlar sunuyor.

Öğrenci ve araştırmacıların dinlenebilecekleri nezih bir kafeteryaya da sahip olan merkezin son katı ise akademisyenlere ayrılmış durumda.

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