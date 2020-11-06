Başkan Palancıoğlu, Sarımsaklı’da ihtiyaçları yerinde tespit etti

Her cuma erken saatlerde bir mahallede teknik ekip ile gezerek ihtiyaçları yerinde tespit eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılması gerekenleri yerinde görerek çalışmaların pazartesi günü başlayacağını söyledi.

Mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit eden ve yapılması gereken işleri not alan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her cuma bir mahallemizde inceleme yaparak ihtiyaç olan çalışmaları yerinde tespit ediyoruz. Ve akabinde yoğun bir ii makinesi ve ekiplerle birlikte yapılması gereken işleri yapıyoruz. Bu sabah da daha güneş doğmadan Sarımsaklı Mahallemize geldik. Burada yapılacak işleri muhtarımızla beraber değerlendirdik. Sorunları yerinde tespit edip, hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Mahallelerimize gerekli tüm hizmetleri sunmak, cadde ve sokaklarımızı yenilemek, yeni parklar ve pazar yerleri yapmak için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hiçbir ayırım yapmadan tüm mahallelerimize hizmet sunuyoruz. Melikgazi’miz büyüyor, değişiyor ve değişim devam edecek” dedi.

Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Necati Türkay ise, “Başkanımıza çok teşekkür ederim. İhtiyaç olan ve yapılması gereken yerleri söyledim. İnşallah kısa zamanda yapılacak. İnşallah yollarımız yapılacak bazı ihtiyaçlarımız karşılanacak. Mahallemiz güzelleşecek” diye konuştu.

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