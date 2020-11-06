Emar Grup’ta hedef şampiyonluk

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Kayseri ekibi Emar Grup FK, ligin üst sıraları için mücadele parolasıyla yola çıktı. 2,5 aydır hazırlıklarını sürdüren ekipte Başkan Emre Arıkan, teknik patron Ferhat Kurnaz ile görüşerek hedefi netleştirdi.

BAL’da şampiyonluk parolası ile yola çıkma kararı alan Başkan Emre Arıkan, şampiyonluk yolunda gerekenler ile ilgili antrenör Ferhat Kurnaz’dan geniş çaplı bir rapor aldı. Yapılan görüşmelerin ardından kulübün hedefinin BAL Ligi Şampiyonluğu olarak belirlenmesine ve bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. Emar Grup FK Antrenörü Ferhat Kurnaz, yeni hedef doğrultusunda transfer çalışmalarının başladığını, anlaşılan isimlerin de olduğunu belirterek, “Alacağımız isimlerin tamamı Kayseri dışından ve BAL Ligi şampiyonluğu yaşamış isimler. Kaleci, 2 stoper, 2 orta saha, 1’er sağ ve sol kanat ile bir de santrafor transferi gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda anlaştığımız isimler var. Yakında yapacağımız bir organizasyon ile transferlerimizi de tanıtacağız” diye konuştu.

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