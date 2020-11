ERÜ Times Higher Education 2021 yılı Dünya Üniversiteleri sıralamasında 4 alanda başarı elde etti

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE), 2021 yılı Dünya Üniversiteleri alan sıralamalarını açıkladı. Öğretim, Araştırma, Atıf, Uluslararası Görünürlük ve Endüstri Geliri olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre derecelendirmenin yapıldığı bu sıralamada, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Mühendislik ve Fizik Bilimleri olmak üzere 4 farklı alanda derece elde etti.

ERÜ’den yapılan açıklamaya göre sağlık bilimleri alanında, THE Dünya Üniversiteleri sıralamasına bu yıl ülkemizden 29 üniversite girdi. Sıralama sonuçlarına göre ERÜ uluslararası sıralamada 601+ bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise 26 üniversite ile birlikte 3. sırayı paylaştı. Yaşam Bilimleri alanında ise, THE Dünya Üniversiteleri sıralamasına bu yıl ülkemizden 13 üniversite girdi. Sıralama sonuçlarına göre ERÜ uluslararası sıralamada 601800 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise 6 üniversite ile birlikte 2. sırayı paylaştı. Mühendislik Bilimleri alanında da THE Dünya Üniversiteleri sıralamasına bu yıl ülkemizden 29 üniversite girdi. Sıralama sonuçlarına göre ERÜ uluslararası sıralamada 8011000 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise 4 üniversite ile birlikte 4. sırayı paylaştı.

Fizik Bilimleri alanında, THE Dünya Üniversiteleri sıralamasına bu yıl ülkemizden 27 üniversite katıldı. Sıralama sonuçlarına göre ERÜ uluslararası sıralamada 8011000 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise 9 üniversite ile birlikte 3. sırayı paylaştı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada elde edilen başarılara katkı sunan tüm akademik ve idari personele, öğrenciler ile paydaşlara teşekkür etti.

