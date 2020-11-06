Büyükkılıç'tan 'Yöresel Ürünler Fuarı' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret edip, 40 şehirden değişik ürünlerin sergilendiği stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, yöresel zenginliklerin buluştuğu fuarla ilgili “Vatandaşlarımız kurallara uymak koşulu ile bu güzel hizmetten yararlansınlar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma namazını Ahmet ve Ayşe İnci Camii’nde kıldıktan sonra yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’na kurulan Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret etti. Fuar girişinde ateş ölçer ile ateşini ölçtüren Büyükkılıç, 40 ilden 100 firmanın katıldığı, o bölgelerin meşhur ürünlerinin olduğu stantları gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kendisine ikram edilen yöresel lezzetlerin tadına bakan Başkan Büyükkılıç, birçok ilden Kayseri’ye gelen ve ürünlerinin hem tanıtımını hem de satışını yapan esnafa işlerinde kolaylıklar ve helal kazançlar diledi. Başkan Büyükkılıç, Hacılar Belediyesi Üretim Tesisleri’nde üretilen manda yoğurdu, kaymak ve peynir, Akkışla Belediyesi’nin gilaboru ve turşu, Kocasinan Belediyesi’nin Cırgalan biberi, kedi bacağı, salça, Yamula Patlıcanı, Gömeç fasülyesi gibi ürünlerin olduğu stantları da gezerek, Kayseri’nin zenginliklerine dikkati çekti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Kocasinan Belediyesi’nin standı önünde yaptığı açıklamada, şöyle konuştu; “Sizin memleketin neyi meşhur adı altında ülkemizin değişik, şehir ve bölgelerinden gelen ürünler vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Pandemi sürecine uygun hareket edilmekte. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu gibi, girişte vatandaşlarımızın ateşi ölçülüp, dezenfektan ile temizlik yapılıyor. Kocasinan Belediyemiz önce fideleri dağıttı, sonra domatesleri toplayıp, organik salça yaptı. Kahramanmaraş ile yarışacak değiliz ama Cırgalan biberi asla göz ardı edilemez, yeri apayrı güzel. Gömeç’in fasulyesi tadına doyum olmaz. Gelelim en önemlisine; Yamulanın patlıcanı, görünümü başka, tadı bambaşka. Burada yok yok diyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uymak koşulu ile bu güzel hizmetten yararlansınlar. Kayserimize gelmiş dostlarımıza hoş geldiniz diyor, Kayserimizden katılan esnaflarımız ile hepsine hayırlı işler diliyorum.”

Kendisine özel hazırlanan Hatay künefesinin şerbetini dökerek vatandaşlara ikram etmeyi ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar ile bol bol sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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