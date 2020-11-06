Bellona Kayseri 7. mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde oynadığı 8 maçta 7 kez mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişatın önüne geçemiyor. Ligde 8 maça çıkan ve sadece 1 kez kazanan sarı kırmızılılar, 7 müsabakada da rakiplerine boyun eğdi. Sadece sahasında oynadığı OGM Ormanspor maçını kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımında başarısızlığın önüne geçilmesi için çaba sarf ediliyor.

Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı kırmızılı takım 5 Aralık günü deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor ile karşılaşacak.

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