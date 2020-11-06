Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 10 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet A. (35), 10 yıl hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de polis ekipleri, 24 Ağustos'ta Van'dan gelen bir yolcu otobüsünde yaptığı yol kontrolünde şüpheli Ahmet A.'nın valizlerinde arama yaptı. Aramada 163 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Ahmet A. hakkında, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ahmet A., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Ahmet A., "Van'a iş gereği gitmiştim. Kullanmak için Van'dan almıştım. Ticaretini yapmadım" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet A.'yı, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-11-06 16:35:09
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