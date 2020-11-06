Kayseri'de 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 9 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de 'oltalama' diye adlandırılan yöntemle M.Ş.´yi 5 bin 500 TL dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ramazan E. (28), 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, geçen yıl ekim ayında, M.Ş., banka hesabından 5 bin 500 TL'nin başka bir hesaba havale edildiğini fark edip, polise giderek, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede M.Ş.'nin hesap bilgilerinin Ramazan E. tarafından 'oltalama' yöntemiyle ele geçirildiği belirlendi. Ramazan E. hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya başka bir suçtan tutuklu sanık Ramazan E., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkemede son sözü sorulan Ramazan E., beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ramazan E.'yi, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın bu suçtan tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-11-06 17:40:55



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