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Evinde tabancayla başından vurulmuş halde buldu Silah sesi gelen ikamete giren ekipler cansız bedenle karşılaştı

İHA

Evinde tabancayla başından vurulmuş halde buldu Silah sesi gelen ikamete giren ekipler cansız bedenle karşılaştı

Kayseri'nin Talas ilçesinde silah sesi geldiği ihbarı üzerine bir ikamete giren ekipler tabancayla başından vurulmuş bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 11. katından tabanca sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri ikamette B.C.'yi (42) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından B.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk bilgilere göre B.C.'nin tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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