Volkan Bayarslan 13. kez Kayserispor maçı yönetecek

Süper Lig hakemi Volkan Bayarslan, Kayserispor'un 13.kez maçında düdük çalacak.

Hes Kablo Kayserispor ile Hatayspor arasında yarın oynanacak olan maçın orta hakemi olarak atanan Volkan Bayarslan, Kayserispor'un 13. kez, Hatayspor'un ise 5.kez maçını yönetecek. İlk kez Kayserispor ile Hatayspor arasındaki bir maçı yönetecek olan Volkan Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4. Hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi, bugüne kadar 256 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 114 kez ev sahibi takım 81 kez deplasman takımı kazandı. 61 müsabakada ise beraberlik bozulmadı. Volkan Bayarslan bu maçlarda 1002 kez sarı kart 54 kez kırmızı kart çıkardı. Volkan Bayarslan'ın yönettiği 12 maçta Kayserispor 5 galibiyet 2 beraberlik 5 yenilgi aldı. Voılkan Bayarslan'ın yönettiği 4 maçta Hatayspor, 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti.

Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un oynadığı futbol ve elde ettiği sonuçlar şöyle:

AkhisarsporKayserispor 00

AltayKayserispor 12

Y.MalatyasporKayserispor 32

Darıca GBKayserispor 21

KayserisporGençlerbirliği 02

KayserisporAnkaraspor 10

KayserisporKarşıyaka 21

GiresunsporKayserispor 00

KonyasporKayserispor 30

KayserisporElazığspor 13

Mersin İYKayserispor 12

KayserisporGaziantepspor 21

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