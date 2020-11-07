Kayserispor ile Hatayspor ilk kez karşılaşacak

Hes Kablo Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak.
Süper Lig 20202021 futbol sezonunun 8.haftasında Kadir Has Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor ile Hatayspor karşılaşacak. Hes Kablo Kayserispor ile Hatayspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 3 kez Türkiye Kupası maçında, 16 kez Türkiye 2. Lig maçında, 4 kez Türkiye 3.Lig maçında karşılaştı. İki takım son olarak 13 Nisan 2003 tarihinde 2. Lig maçında Kayseri'de karşılaşmıştı. O günkü müsabakayı sarı kırmızılılar 31 kazanmıştı.
Türkiye Kupası
1986/1987 HataysporKayserispor 34
1982/1983 KayserisporHatayspor 32
1982/1983 HataysporKayserispor 11
TFF 2.Lig
2002/2003 KayserisporHatayspor 31
2002/2003 HataysporKayserispor 33
2001/2002 HataysporKayserispor 20
2001/2002 KayserisporHatayspor 21
1991/1992 HataysporKayserispor 20
1991/1992 KayserisporHatayspor 40
1981/1982 HataysporKayserispor 00
1981/1982 KayserisporHatayspor 31
1975/1976 KayserisporHatayspor 40
1975/1976 HataysporKayserispor 21
1972/1973 KayserisporHatayspor 41
1972/1973 HataysporKayserispor 11
1971/1972 KayserisporHatayspor 10
1971/1972 HataysporKayserispor 21
1970/1971 HataysporKayserispor 10
1970/1971 KayserisporHatayspor 12
TFF 3.Lig
1992/1993 HataysporKayserispor 12
1992/1993 KayserisporHatayspor 00
1989/1990 HataysporKayserispor 41
1989/1990 KayserisporHatayspor 13
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.