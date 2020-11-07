Kayserispor ile Hatayspor ilk kez karşılaşacak

Hes Kablo Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Süper Lig 20202021 futbol sezonunun 8.haftasında Kadir Has Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor ile Hatayspor karşılaşacak. Hes Kablo Kayserispor ile Hatayspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 3 kez Türkiye Kupası maçında, 16 kez Türkiye 2. Lig maçında, 4 kez Türkiye 3.Lig maçında karşılaştı. İki takım son olarak 13 Nisan 2003 tarihinde 2. Lig maçında Kayseri'de karşılaşmıştı. O günkü müsabakayı sarı kırmızılılar 31 kazanmıştı.

Türkiye Kupası

1986/1987 HataysporKayserispor 34

1982/1983 KayserisporHatayspor 32

1982/1983 HataysporKayserispor 11

TFF 2.Lig

2002/2003 KayserisporHatayspor 31

2002/2003 HataysporKayserispor 33

2001/2002 HataysporKayserispor 20

2001/2002 KayserisporHatayspor 21

1991/1992 HataysporKayserispor 20

1991/1992 KayserisporHatayspor 40

1981/1982 HataysporKayserispor 00

1981/1982 KayserisporHatayspor 31

1975/1976 KayserisporHatayspor 40

1975/1976 HataysporKayserispor 21

1972/1973 KayserisporHatayspor 41

1972/1973 HataysporKayserispor 11

1971/1972 KayserisporHatayspor 10

1971/1972 HataysporKayserispor 21

1970/1971 HataysporKayserispor 10

1970/1971 KayserisporHatayspor 12

TFF 3.Lig

1992/1993 HataysporKayserispor 12

1992/1993 KayserisporHatayspor 00

1989/1990 HataysporKayserispor 41

1989/1990 KayserisporHatayspor 13

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