Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’nin yeni hizmet binası açıldı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’nin yeni hizmet binası, protokolünde katıldığı tören ile hizmete açıldı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’nin Kayseri Mahallesi’nde restorasyonu tamamlanan yeni hizmet binası düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Törende bir konuşma yapan Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş; "Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu dernek haline gelmişti. Şu anda derneğimizin 110 üyesi var. İçerisinde 10 tane hayır kurumumuz, 2 tane insan hakları ile ilgili mücadele ve insan hakları savunucusu derneğimiz var. Diğerleri kültür, eğitim üzerine çalışan derneklerimiz, vakıflarımız. 30 yıldan beri ortak bir noktayı yakalamak şehrin, ülkemizin ve insanlığın yararına olacak konularda fikir birliği yapmak, birlikte hareket etmeyi planlamış olan bir kuruluşuz biz ve bugün de kısmet oldu. Kayseri’de çok geniş kapsamlı bir idare merkezimiz yoktu. Burayı Büyükşehir Belediyemiz bize 5 yıllığına tahsis etmişti. Bizde içinin tefrişatını yaptırdık ve Ekim ayı başından sonra burada hizmet vermeye başladık. Bu nedenle bugün Kayseri’nin protokolünü, sivil toplum kuruluşlarımızı ve basın mensuplarımızı buraya davet ettik ve burayı gezip bir görelim dedik. İnşallah bundan sonra gönüllü kuruluşların koordinasyon faaliyetleri buradan olacak. Tüm kurumlarımız yönetim kurulu toplantısı dahil küçük çaplı toplantılarını burada yapabilecekler. İlmi çalışmalar, yardım çalışmaları, kitap okumaları ve ya diğer alanlarda fikir yürütülen çalışmalar burada yapılacak. Ben Kayseri’mize, sivil toplum kuruluşlarımıza, kanaat önderlerimize, belediyemize ve basınımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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