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Kayseri’de bir kamyonetin çarptığı 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Çayırözü mevkinde meydana gelen kazada, Ford marka kamyonet yoldan geçen büyükbaş sürüsüne daldı.

Meydana gelen kazada araç içerisinde yaralanan olmazken, kamyonetin daldığı sürüdeki 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

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