Kayseri'de otelin restoranında bıçaklı kavga: 2 yaralı



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, bir otelin restoranında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarında bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, O.Ç. eline geçirdiği bıçakla T.Ö. ve E.K.'yı yaraladı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi O.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-11-08 00:26:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.