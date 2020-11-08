Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, korona virüs dolayısı ile hayatını kaybetti.

Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, korona virüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Bir süredir virüs dolayısıyla tedavi gören Sami İpek korona virüse yenik düşerek, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Sami İpek'in cenazesi yarın Hulusi Akar Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.