Melikgazi deplasmanda kazandı

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Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı deplasmanda Ziraat Bankkart maçını kazandı.

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Belediyespor, deplasmanda kazandı. Ankara Beştepe Spor Salonu'nda oynanan 5.hafta maçında Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, rakibine set vermeden kazandı.

Melikgazi Belediyespor, rakibini 1925, 125 ve 1825 kazandığı setler onucunda 30 mağlup ederek haftayı moralli noktaladı. Melikgazi Belediyespor 11 Kasım günü sahasında Halkbank ile karşı karşıya gelecek.

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