Kayserispor’a sponsor desteği

Hes Kablo Kayserispor’a Hatayspor maçı öncesinde sponsor desteği verildi.

Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından Hatayspor maçında geçerli olmak üzere satışa çıkarılan 10 adet loca, Kayserili işadamı Bilal Yıldız tarafından alındı. Kayserispor kulübü yazılı açıklama yaparak 10 locayı satın alan Safa Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yıldız’a teşekkür etti.

Hatayspor maçında geçerli olmak üzere 10 locayı satın alan Safa Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yıldız, bu localarda 60 taraftarı misafir edecek. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Safa Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yıldız Kayserispor’a destek olmak için 10 locayı satın aldıklarını söyleyerek, “Şehrimizin takımına destek olmak hepimizin görevi. Kayserispor’umuza Hatayspor maçında başarılar diliyorum. İnşallah kazanan Kayserispor olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.