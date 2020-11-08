ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs dolayısı ile hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs teşhisi ile bir süre önce tedavi altına alınan ve 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Sami İpek’in cenazesine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti önceki dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Mustafa Çelik ve yakınları katıldı.

Sami İpek’in cenazesi Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.