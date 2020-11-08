Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Melikgazi eski Belediye Başkanı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sami İpek (73) toprağa verildi.

Kayseri'de özel hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Sami İpek, bir ay önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan İpek, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybetti.

Melikgazi eski Belediye Başkanı olan İpek için, Asri Mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. İpek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-11-08 12:08:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.