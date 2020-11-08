Otomobil, elektrik trafosuna çarptı: 5 yaralı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Şahin (24) yönetimindeki 38 AAB 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Kazada, sürücü Şahin ile birlikte Ayşegül Erciyes (23), Hüseyin Keven (24), Cemil Akbulut (23) ve Sinem Yıldırım (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-11-08 12:41:31



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