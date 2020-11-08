Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde kazandı

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Sigorta Shop Kadınlar 1.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde konuk ettiği Generali Sigorta Sakarya Voleybol’u 31 mağlup etti.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, toplamda 130 dakika süren zorlu karşılaşmada rakibini 31 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı. Rakibine karşı ilk sette oldukça zorlanan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, 38 dakika süren 1.seti 2927 kazandı. İkinci seti 2520 kaybeden OSB, üçüncü setten itibaren oyuna ağırlığını koydu. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, karşılaşmada 33 dakika süren zorlu 3.seti 2725 kazanmasını bildi. 4.sete de rahat çıkan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, rakibine maçı 5.sete taşıma imkanı vermedi. 30 dakika süren son sette rakibine 2520 üstünlük kuran Kayseri ekibi karşılaşmayı da 31 kazanarak ligdeki ikinci galibiyete imzasını attı.

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