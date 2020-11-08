Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Denis'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu futbolcu kullandı. Denis'in direkt kaleye gönderdiği şutta üst direğe çarpan top auta gitti.

16. dakikada topla buluşan Rayane Aabid, rakip ceza sahasına girmeden kaleyi yokladı ancak top auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Akintole’nin yaptığı vuruşta kaleci Lung müdahale ederek topu kornere gönderdi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx

Hes Kablo Kayserispor: Lung xx, Miguel Lopes xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Aziz Behich xx, Campanharo xx, Manuel Fernandes x, Pedro xx, Hasan Hüseyin xx, Zoran Krvzic x, Denis Alibec x

Yedekler: Doğan, İsmail, Oğuzhan, Yasir, Emre, Yaw Ackah, Lennon, Attamah, Muğdat, İlhan

Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir

A.Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Popov xx, Billong xx, Santos xx, Mesut Çaytemel xx, Isaac Sackey x, Aabid xx, Akintola x, Selim xx, Traore xx, Diouf x

Yedekler: Akın, Soner, Yusuf, Alexandros, Abdurrahman, Helder, Gökhan, Burak, Mirkan, Boupendza

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı kartlar: Isaac Sackey (A.Hatayspor), Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

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