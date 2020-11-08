Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Atakaş Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Hatayspor'u konuk etti. Mücadele Hatayspor'un 10'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. rakip savunmanın hatasını değerlendirerek topu kapan Denis, ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada topla buluşan Zoran düzeltip şutunu attı ancak kaleci Mohamedi topu kornere göndererek mutlak bir golü engelledi.

49. dakikada kazanılan serbest vuruşu Manuel Fernandes kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topta kaleci Mohamedi gole izin vermedi.

54. dakikada Popov'a yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Pedro Henrique, Volkan Bayarslan tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

63. dakikada Mesut Çaytemel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 01



Stat: Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx

Hes Kablo Kayserispor: Lung xx, Miguel Lopes xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Aziz Behich xx, Campanharo xx (Ackah dk. 81 ?), Manuel Fernandes x (Attamah dk. 59 x), Pedro x, Hasan Hüseyin xx (Lennon dk. 70 x), Zoran Krvzic x (İlhan Parlak dk. 81 ?), Denis Alibec x

Yedekler: Doğan, İsmail, Oğuzhan, Yasir, Emre, Muğdat

Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir

A.Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Popov xxx, Billong xx, Santos xx, Mesut Çaytemel xxx, Isaac Sackey xx (Salem Boupendz dk. 59 xx), Aabid xx, Akintola xx, Selim xx (Helder Barbosa dk. 65 xx), Traore xxx (Abdurrahman dk. 82 ?), Diouf xxx

Yedekler: Akın, Soner, Yusuf, Alexandros, Gökhan, Burak, Mirkan

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Diouf (dk. 63) (A.Hatayspor)

Kırmızı kart: Pedro Henrique (dk. 54) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Kolovetsis, Yaw Ackah (Hes Kablo Kayserispor), Isaac Sackey, Aabid Rayane (Atakaş Hatayspor)

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