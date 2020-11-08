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Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

DHA

Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı


Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de birlikte alkol aldığı arkadaşı Mustafa Ü. ile kavga eden Hakan Şahin (43) boğazından ve boynundan bıçaklanarak, yaralandı. Mustafa Ü. yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Şahin, arkadaşı Mustafa Ü. ile birlikte evde alkol aldıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Ü., Hakan Şahin'i boynundan ve boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Şahin, mahalle sakinlerinin olay yerine çağırdığı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşını yaralayan Mustafa Ü. ise polisin mahalledeki kan izlerini takip etmesi üzerine Alpkaya Sokak'taki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2020-11-08 22:26:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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