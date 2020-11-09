Hes Kablo Kayserispor un 2 yeni futbolcusu Hatayspor ma\u00e7\u0131 kadrosunda yer bulamad\u0131. S\u00fcper Lig in 8.haftas\u0131nda sahas\u0131nda Hatayspor ile kar\u015f\u0131la\u015fan ve m\u00fcsabakay\u0131 tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor da forvet futbolcusu Wilfried Kanga ile orta saha futbolcusu \u0130lhan Depe ma\u00e7 kadrosuna al\u0131nmad\u0131. Denis Alibec ligde ilk kez ilk 11 de ma\u00e7a \u00e7\u0131karken Sar\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131mda Yaw Ackah, \u0130lhan Parlak ve Aaron Lennon oyuna sonradan dahil oldu. Joseph Attamah oyuna sonradan dahil olurken Emre Demir, Yasir Suba\u015f\u0131, Mu\u011fdat \u00c7elik gibi isimler ise yedekler aras\u0131nda bulunmas\u0131na ra\u011fmen oyuna girmediler.