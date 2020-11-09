Talasgücü Belediyespor’a yeni golcü

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Talasgücü Belediyespor geçen sezon İçel İdman Yurdu forması giyen forvet Necati Önal’ı transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor kadrosunu yeni sezon öncesi güçlendirmeye devam ediyor. 1996 doğumlu genç golcü oyuncusu Necati Önal’ı renklerine bağlayan SarıLacivertliler 23 transfer daha yapmayı planlıyor.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Şampiyon golcü hayırlı olsun.

Geçtiğimiz sezon İçel İdmanyurdu ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluk sevinci yaşayan Necati Önal takımımız ile anlaşma sağladı. Genç oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun” denildi.

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