18 yaşındaki Tayfun, kan kanserine yenik düştü

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Kayseri'de, bir süredir kan kanseri tedavisi gören 18 yaşındaki Tayfun Tunahan Tup hayatını kaybetti.

Kayseri'de kan kanseri olan ve bir süredir tedavi gören 18 yaşındaki Tayfun Tunahan Tup, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Taceddin Tup'un oğlu olan Tayfun Tunahan Tup'un cenaze namazı Talas Dedeoğlu Camii'nde kılınacak.

Cenaze, namazın ardından Bünyan ilçesinde toprağa verilecek.

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