10 Kasım mesajları

Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle başta Vali Şehmus Günaydın olmak üzere protokol üyeleri mesaj yayımladı.



Vali Şehmus Günaydın’dan 10 Kasım Mesajı

Vali Şehmus Günaydın, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletimize adamış bağımsızlık ve özgürlük yolunda birçok sıkıntının, yokluğun ve zorluğun olduğu dönemde milletimizle birlikte emsalsiz mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerek askeri dehası, gerekse devlet adamlığı ile geride bıraktığımız yüzyılda sadece kurduğu ve mimarı olduğu Türkiye Cumhuriyetimiz için değil, tüm insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir şahsiyettir. Başlatmış olduğu Milli Mücadelemiz, bağımsızlık mücadelesi veren milletler için ilham kaynağı olmuş, yaktığı bağımsızlık meşalesi ile tarihe ışık tutmuştur.

Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi varlıklarından güç alarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflere yürüyecek, Cumhuriyetimizi daha güçlü ve müreffeh hale getirmek için onun deyimiyle “muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak” hepimizin daha çok çalışması ve gayretiyle mümkün olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum.”



“TÜM DÜNYANIN TAKDİRİNİ VE SAYGISINI KAZANMIŞ KAHRAMAN BİR ASKER”



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tüm dünyanın takdirini ve saygısını kazanmış kahraman bir asker ve lider olan Atatürk önderliğinde tüm ecdadımızın bizlere emanet bıraktığı bu vatanı ilelebet muhafaza etmek ve ileriye taşımak için verdiğimiz mücadelemize bıkmadan, yorulmadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

10 Kasım 1938’de hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirini ve saygısını kazanmış kahraman bir asker ve lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahına uğurlanışının 82. yılında rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Atatürk’ün örnek bir lider olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Yediden yetmişe bir mücadele veren yüce milletimizi, Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere birçok zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle tüm dünyada örnek bir lider olarak gösterilmiştir. Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’ dediği gibi bizler de birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan bu meşaleyi yeni nesillere emanet etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

'TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET'

Başkan Büyükkılıç, 10 Kasım mesajında şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyetimizi kuran Atatürk, bu milletin en önemli değerlerindendir. Dünyadaki tüm milletler içerisinde saygın bir yeri olan Türk milleti, Atatürk'ten aldığı ilhamla muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini emin adımlarla ilerletiyor.

Atatürk önderliğinde tüm kahramanlarımızın bizlere bıraktığı bu vatanı ilelebet muhafaza etmek, ileriye taşımak için bıkmadan, yorulmadan mücadelemize devam edeceğiz. Ülkemizin geçtiği şu kritik dönemde, 2023 hedefimize de sıkı sıkıya sahip çıkarak, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birlik ve beraberliğimizi korumalıyız.

Ömrünü milletinin istiklal ve istikbali için harcamış, canıyla, kanıyla ve yüreğiyle büyük mücadele vermiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize saygı ve minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile tüm ecdadımızı duayla, rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”





İYİ PARTİ'Lİ KAZIM YÜCEL'DEN 10 KASIM MESAJI

İyi Parti'li Kazım Yücel, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Yücel, " Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82’inci yıl dönümünde, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Türk Milletinin tarih sahnesinden silinmesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde önlendiğini belirten İyi Parti'li Kazım Yücel, Cumhuriyetimizin kurucu liderini ölüm yıldönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla andığını söyledi.

Yücel, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık kısa ömrüne çok büyük başarılar sığdırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, az zamanda inanılmaz işler başardı ve Türk Milletinin varlığının devam etmesini sağladı. Anavatanımız, dört bir yandan işgal edilmişti. Umutlar tükenmiş, Türk Milleti yok olmak üzereydi. Yurdun dört bir yanının işgal edilmesine rağmen devleti yönetenlerin basireti bağlanmış ve o dönemde işgal kabullenilmişti. Bunu asla kabul etmeyen biri vardı. O da Gazi Mustafa Kemal'di. O umutların tükendiği bir dönem olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak umutları yeşertti ve Türk Milletinin bağımsızlık ateşini yeniden ateşledi. Gazi Mustafa Kemal, her şeyin bittiği anda yaktığı bağımsızlık meşalesi ile umut oldu, öncü oldu ve lider oldu. Gazi Atatürk, bağımsızlık meşalesini ateşleyerek esaret altına alınmak ve hatta tarihten silinmek istenen milletimize hür ve bağımsız yaşama inancını kazandırdı. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşıdı ve sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti’ni parlak zaferlerin üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmeyi başardı. Bununla birlikte, bir lider olarak, milletimize büyük hedefler gösterdi ve sonrasında da bu yolda ilk adımları atarak en büyük eseri Cumhuriyeti, muasır medeniyetler düzeyine çıkarmak üzere, bizlere emanet etti. Bizler de bugün; devlet ve millet yekvücut olarak Gazi’nin kutlu emanetlerine sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi yıkmak ve Türkiye’yi tarihten silmek isteyenlere karşı yılmadan usanmadan, bıkmadan, Gazi Mustafa Kemal'in verdiği cesaretle mücadelemize devam edeceğiz. Bu manada 10 Kasım bizim için hüzünlü bir tarih olsa da Gazi Mustafa Kemal'in hedefleri doğrultusunda aslında milletimiz adına bir tazelenmedir. Bu vesileyle, Atatürk’ün aziz hatırasını bir kere daha yad ediyorum. Onun yaktığı ve asla sönmeyecek olan ışık sayesinde de Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı da bir kere daha tazeliyoruz. Bu duygularla, ebediyete irtihalinin 82. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kere daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.



BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR’DAN 10 KASIM MESAJI

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümünde millet olarak onu saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Altı buçuk asır dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti’nin son yıllarında içerisinde bulunan zor durumda Atatürk’ün önderliğinde milletimizin özverisi, gayreti ve azmiyle topyekün bir seferberlik gösterildi. Bu seferberlik, Türk milleti için yeni bir başlangıç oldu. Bu doğrultuda bizlerde ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, Güçlü ve Büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Türkiye olarak; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmaktayız ve olmaya da devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”



BAŞKAN YALÇIN’DAN 10 KASIM MESAJI

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk’ün 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olduğunu belirten Başkan Yalçın, yokluklar ve sıkıntılar içerisinde kurduğu devletin bugün dünyanın en saygın devletlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. O, bir askeri deha olmakla birlikte 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisidir. Kurtuluş savaşında askeri dehasını konuşturan Atatürk, sonrasında kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile de devlet adamlığını ve liderliğini ortaya koymuştur. O’nun kurduğu cumhuriyet, bugün dünyanın saygın devletleri arasındadır ve bu doğrultuda hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”





KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den 10 Kasım Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’inci ölüm yıldönümü nedeni ile yazılı bir açıklama yaparak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82’inci yılında saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada; “Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açmış, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlamıştır. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet yolunda yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının Atatürk tarafından Kayseri’de kurulduğunu hatırlatan Başkan Büyüksimitci, “Atatürk daha cumhuriyetin ilk yıllarında 1926’da Kayseri'de kurdurduğu Türkiye’nin ilk uçak fabrikası başta olmak üzere, dönemin en önemli sanayi tesisleriyle günümüz sanayisinin temelini atmış, sanayicilerimizin ufkunu aydınlatmıştır. Bugün bize düşen, sanayimizi gelişmiş ülkeler sevisine çıkarmak ve gelecek nesillere refah düzeyi yüksek bir ülke bırakmaktır. Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ölümünün 82’inci yılında bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın 10 Kasım Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 10 Kasım mesajı şu şekilde:

Cumhuriyetimizin banisi, devlet adamı, Gazi Mustafa Kemâl Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde minnet ve şükranla anıyoruz.

Aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemâl, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.

Türkiye bugün, Cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh, dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada barışın öncüsü, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline gelmiştir.

“Büyük liderler için kuşkusuz matem değil; fikirlerine sadakat gereklidir.” Fikrinden hareketle, 10 Kasım tarihini bir matem ve milli yas günü olarak kabul etmek yerine, fikirlerine yönelmek için bize verilmiş bir fırsat olarak görmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’ü, millî mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun."



BAŞKAN GÜLSOY’DAN 10 KASIM MESAJI

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gülsoy Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı, dünya tarihine damga vuran bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında, rahmet ve minnet ve şükranla anıyorum.

Bizlere, özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, her zaman sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Atamızı andığımız bu günde onun ilkeleriyle onun gösterdiği hedefe doğru, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bölünmez bütünlüğünü sonsuza kadar koruma ve yüceltme azim ve kararlılığı ile aldığımız kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacağız.

“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine karşılık bizlerde bugün, tarihin her evresinde ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mirasçıları olarak, Cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve onun ebediyete kadar payidar kalabilmesi için çalışmak zorundayız.

Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylara karşı aynı dirayeti göstermek, Atatürk'ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyeti, demokrasiyi, milli iradeyi, millet egemenliğini canla başla korumalıyız.

Bu tarihten gelen bir sorumluluğumuz, gelecek nesillere karşı en büyük ödevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum.”







"ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82’nci yıldönümünde, rahmet ve şükranla yâd ettiğini belirtti.

Başkan Özdoğan açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde, özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlayan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün, daima ileri düşünceye dayalı, gelişmeye ve yükselmeye ışık tutan görüşlerini içtenlikle benimseyerek uygulamak, milletimiz için vazgeçilmez ve değişmez bir unsurdur. Ülkemiz, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu güne eğitimde, sağlıkta, sanayide, ekonomide ve diğer alanlarda her yönüyle gelişmiş durumdadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

