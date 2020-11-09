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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’nin yüzünü voleybol takımları güldürdü

İHA

Kayseri’nin yüzünü voleybol takımları güldürdü

Hes Kablo Kayserispor’un haftayı mağlubiyetle kapattığı haftada Kayserili sporseverlerin yüzünü voleybol takımları güldürdü. Kayseri’yi 1. Ve 2. Lig’de temsil eden 3 voleybol kulübü de haftayı galibiyet eli kapattı.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi’de mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, haftayı kendi evinde güçlü rakibi Genarali Sigorta Sakarya Voleybol’u 31 mağlup ederek kapattı. Erkekler 1. Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor ise Ankara deplasmanında Ziraat Bankası’nı 30 mağlup ederek ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.
Son olarak Kayseri’yi Erkekler 2. Ligi’nde temsil eden Develi Belediyespor ise Aksaray deplasmanında Kuzeyboru Aksaray MTAL’i 31 yenerek üst üste ikinci galibiyetine uzandı. Kayseri Voleybol İl temsilcisi Halil Dicle, takımları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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