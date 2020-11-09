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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ Hastanelerinde böbrek nakli yapılan iki hasta sağlığına kavuştu

İHA

ERÜ Hastanelerinde böbrek nakli yapılan iki hasta sağlığına kavuştu

Erciyes Üniversitesi Organ Nakil Merkezi Müdürü ve Genel Cerrahi A.D. Dr. Öğretim Üyesi Tutkun Talih, “0309 Kasım Organ Nakli ve Doku Bağışı Haftası” kapsamında bir dizi açıklamalarda bulunarak, böbrek nakli yapılan iki hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Organ Nakil Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tutkun Talih yaptığı açıklamada, “Türkiye, organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli ekiplere ve nakil merkezlerine sahip. Ülkemizde yaklaşık 27 bin kişi karaciğer veya böbrek yetmezliği nedeni ile organ bekliyor. Aşılması gereken en önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizliktir. Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. 18 yaşından büyük, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir. Organ bağışı bir nevi vasiyettir” diye konuştu.
Dr. Öğretim Üyesi Tutkun Talih, şunları kaydetti:
“Pandemi sürecinde merkezimize sunulan organları kabul ederek, iki hastamızın yeni bir hayata başlamasına vesile olduk. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Organ Nakli Merkezinde kadavradan alınan böbreklerle nakil yapılan, erkek (B.T, 50 yaş) ve kadın (S.E, 30 yaş) hastalarımız sağlıklarına kavuştular. B.T. isimli hastamız, hipertansiyon nedeniyle kronik böbrek yetmezliği olan ve yaklaşık 9 yıldır, haftada üç gün diyalize giren bir kişi idi. Ailesi tarafından organları bağışlanan, Adana’da eşi tarafından vurularak vefat eden bir kadının böbreğini bu hastamıza naklederek, yeni bir hayat kazandırdık. Diğer nakil hastamız olan S.E. 16 yaşından beri yaklaşık 14 yıldır, haftada üç gün diyalize giriyor idi. Trafik kazası nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen bir kadının böbreği, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinden kliniğimize geldi. Her iki hastamıza da “bağışlanan” böbrekleri başarılı bir şekilde naklettik. Hastalarımız artık hiç diyalize girmiyorlar, “yeni” böbrekleri ile yeni ve daha konforlu bir hayata başlamış oldular. Her biri bir film senaryosu olacak kadar yoğun emek, maneviyat, başarı, çaba, içeren bu organ bağışı ve tedavi süreçlerini tek bir cümle ile özetlemem gerekirse.”
Organ Nakil Merkezi Müdürü ve Genel Cerrahi A.D. Dr. Öğretim Üyesi Tutkun Talih, böbrek nakilleri gerçekleştirilen hastaların sağlıklarına kavuşmasında ve Organ Nakli Merkezi’nin gelişmesinde katkısı olan başta ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Akyıldız, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir, Genel Cerrahi A.D. Başkanı Prof. Dr. Erdoğan M. Sözüer, İç Hastalıkları AD. Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koçyiğit ile organ nakli tedavisinin her aşamasında fedakârca emek veren tüm sağlık ekibine teşekkür etti.

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