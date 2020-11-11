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Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi

DHA

Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi


İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Samet Aybaba şehre geldi. Deneyimli teknik adamın akşam takımla ilk antrenmanını yapacağı öğrenildi.
Süper Lig'de 7 maçta topladığı 6 puanla 18'inci sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'yı getirdi. Tecrübeli teknik adam, yeni takımı için Kayseri'ye geldi. Aybaba, bugün saat 18.00'de yapılacak antrenmanda ekibiyle birlikte yer alacak. Futbolcularla toplantı yapacağı öğrenilen Samet Aybaba'nın ardından 23 Kasım'da ligde oynayacakları Galatasaray maçına takımı hazırlayacağı bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-11-11 14:33:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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