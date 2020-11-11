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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın’dan bir ilk daha: Musiki Cemiyeti kuruldu

İHA

Başkan Yalçın’dan bir ilk daha: Musiki Cemiyeti kuruldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bir ilke daha imza atarak Talas Musiki Cemiyetini kurdu. Talaslı ünlü Tanburi Tevfik Soyata’nın öncülüğünde devam edecek olan cemiyet, başta Talaslılar olmak üzere Kayseri’nin musikişinaslarını bir araya getirecek.

Tarihi Ali Saip Paşa Caddesi’nde yer alan eski bir konağı restore ettirerek Musiki Cemiyeti’ne tahsis eden Başkan Yalçın, bir tanışma toplantısı düzenleyerek cemiyetin kuruluşunu duyurdu. Kayseri’nin önde gelen musikişinasları ve Tanburi Tevfik Soyata ile birlikte önce cemiyette buluşan ve sonra da Sanat Galerisi’ne geçen Başkan Yalçın, burada açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalçın, cemiyetin kurulmasındaki temel düşüncelerinin musiki severlerin bir araya gelebilecekleri bir ortam oluşmasını sağlamak ve Türk Musikisinin nesilden nesile aktarılmasına öncülük etmek olduğunu vurguladı.
“Biz bu işe koyulduk, burası sizindir, bundan sonrası size ait” diyen Başkan Yalçın, “İlimizde çok sayıda musikişinas var. Bu kişileri bir araya getirmek gerekiyordu. Musikişinaslar bir araya gelsinler, meşk yapsınlar ve Türk Müziğini bizden sonraki nesillere aktarsınlar istedik. Kısmet bu günmüş. Burası bir kültür mekânı olacak. Müzikte belli bir düzeye gelmiş arkadaşlarımızın bir uğrak yeri olsun diye niyetlendik. Bizden mekanları size tahsis etmesi, bundan sonrası da size ait” dedi.

Talaslı tanbur üstadı Tevfik Soyata’nın da kendileri için büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, cemiyetin Tevfik Soyata öncülüğünde devam edeceğini sözlerine ekledi. Buluşmaya telefonla bağlanan ünlü bestekar ve Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Amir Ateş de kurulan cemiyetle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Başkan Yalçın’ın hizmetlerinden övgüyle söz eden Ateş, “Kayserimizin Talas isimli cennet köşelerinden birinde böyle bir güzelliğe atım attığınız için hepinizi şükranla tebrik etmek istiyorum. Ülkemize büyük bir örnek teşkil ediyorsunuz. Musikimize karşı böyle güzel duygular beslemenizden ve kucak açmış olmanızdan dolayı tebrik ediyorum” dedi. Musiki cemiyeti kurulmasına öncülük eden Başkan Yalçın’ın çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğinin altını çizen Ateş, şunları söyledi:
“Fevkalade güzel bir oluşum meydana getiriyorsunuz. Allah bütün o güzel oluşumları sizin gayretinizle meydana getirmeyi nasip etsin inşallah.”

Daha sonra söz alan Tanburi Tevfik Soyata, müziğin ve musikinin gönül işi olduğunu söyleyerek, “Müzik bir aşk. Ben müziğe doymadım, daha çok yapacağımız işler var Allah ömür verirse. Buraya gelince heyecanlandım. Orada Talas Musiki Cemiyeti yazısını görünce inanın tüylerim diken diken oldu. Çünkü gençliğim ve çocukluğum Talas’ta geçti, hiçbir imkan yoktu, hoca yoktu. Sayın Başkanımın Allah önünü açsın, bu iş gönül işidir. Gönül işine de soyunduğu için canı gönülden tebrik ediyorum. Gönlümüzde taht kurdu. İnanın başkanım için kaç zamandır dua ediyorum” sözlerini kaydetti.
Programa katılan diğer musikişinaslar da yapılan çalışmanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, Talas’a musiki cemiyeti kazandıran Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Gecenin sonunda musikişinaslardan bir de mini konser geldi. 10 Kasım münasebetiyle Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren sanatçılar, farklı bir 10 Kasım etkinliğine imza atmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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