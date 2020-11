MHP Yahyalı ilçe teşkilatından ağaçlandırmaya destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yahyalı ilçe teşkilatı ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ ağaç dikme etkinliklerine katıldı.

Türkiye genelinde düzenlenen ve bu yılki sloganı “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” olan ağaç dikme etkinliğine MHP Yahyalı ilçe teşkilatı da katıldı. Konuya ilişkin bilgi veren MHP Yahyalı ilçe başkanı Nebi Akkuş, “Ülkemizi seviyoruz. Bu ülke için her Türk gibi seve seve can veririz. Can sadece savaş meydanından verilmiyor. Bugün ülkemizin akciğerlerine bir can veriyoruz bu can ormanlarımız için fidan dikimidir. Yakılan ormanlarımıza vereceğimiz en güzel cevap yanan her bir ağacın yerine 10 misli 100 misli fidan dikmektir” dedi.

